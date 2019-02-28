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Лукашенко назвал «Большой разговор» основой подготовки ежегодного послания

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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«Большой разговор» с участием общественности, экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ станет основной для ежегодного послания президента Беларуси народу и парламенту. Об этом заявил сам Александр Лукашенко, назвав послание наиболее «важным для страны событием», передает телеканал «МИР 24».

«Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения», – подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, именно поэтому встреча проводится в прямом эфире, чтобы позднее отдельные участники не начали жаловаться, что их вопросы вырезали.

«А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас», – добавил президент.

Лукашенко пообещал, что если такой разговор когда-либо потребуется обществу, экспертам, журналистам, продвинутым и заслуженным людям, то он к нему готов. При этом с одной стороны, белорусский лидер не хотел бы превращаться в какого-то лектора, но с другой, иногда полезно объяснять что-то лично, чтобы «люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть».

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.



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Президент Беларуси подчеркнул, что следует дать объективную оценку самых обсуждаемых тем, объяснить политику, которую проводит власть.
 
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