Лукашенко: Надо чтобы у белоруса просыпалась предпринимательская жилка





Александр Лукашенко призывает граждан Беларуси начать «шевелиться» и самим заработать для себя и своей семьи.

«Что касается свободы предпринимательства, тут уже нельзя больше принять каких-то решений. Предпринимателям уже дана полная свобода в стране», - заявил президент.

Уже пора белорусам начать шевелиться, считает глава государства.

«Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано - стань к зеркалу и посмотри на себя», - заявил президент.

«Как я когда-то сказал в шутку раздеваться и работать», - добавил он.

Президент напомнил, что Беларусь транзитная страна, и через страну проезжает большое количество людей.

«Так почему нашим гражданам не научиться оказывать какие-то услуги. Например, картошку отварите, чай приготовьте, автомобиль помойте", - посоветовал Лукашенко.

Президент считает, что настала пора, чтобы у белорусов просыпалась предпринимательская жилка.

«Мы ведь создали для этого все условия", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.