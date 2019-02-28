5 вещей, которые нельзя давать другим, чтобы не потерять удачу





Если в вашей жизни заканчивается белая полоса и вы начинаете видеть горизонты чёрной, то пора задуматься, что может стать тому причиной. Не всё плохое и хорошее – дело рук судьбы.

Вспомните, вдруг вы одалживали что-то кому-то в последнее время. Ведь в каждой вашей вещи содержится своя энергетика – в это верили наши предки, верит и абсолютное большинство людей по сей день. Однако так это или нет – мы можем лишь догадываться. Но для того, чтобы перестраховаться лишний раз и не лишиться везения, запомните список вещей, которые ни за что не стоит передавать в руки других людей.

Соль

Люди издревле считали, что соль способна накапливать энергетику дома и всех, кто в нем живет. Потому, одалживая её чужим людям, вы отдаете вместе с ними свою жизненную силу. В следующий раз не удивляйтесь, когда после очередной просьбы соседки одолжить немного соли, вы внезапно начнёте ощущать усталость и опустошенность.

Но это не значит, что теперь нельзя по-соседски помогать человеку. Просто не передавайте ее из рук в руки, например, поставьте ее на стол.

Хлеб

Наши предки трепетно относились к данному продукту. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, особенно если сделать это правильно. К примеру, нельзя отдавать последний кусок, иначе вы рискуете навлечь на себя несчастье. И совсем другое дело - отрезать несколько ломтиков от целой буханки и поделится ими с просящим. Главное – не отдавать их через порог и после захода солнца. В противном случае вместе с хлебом из дома уйдут счастье, семейное благополучие и удача.

Бижутерия и ювелирные изделия

Казалось бы, сейчас это обычное дело – попросить у подруги подвеску или серёжки для важного мероприятия. Но всё не так просто. Говорят, что камни и металлы «привыкают» к одному владельцу и не любят перемен. К тому же вы не можете знать, какая энергетика была у предыдущего хозяина украшений. Именно поэтому не стоит носить чужие кольца и цепочки, даже если это семейные реликвии, передающиеся от бабушки внучке. Вначале пусть драгоценный подарок просто полежит в вашем доме и впитает в себя его энергию. В истории известно немало случаев, когда полученное в наследство ювелирное изделие приносило несчастье.

Одежда и обувь

Даже если для вас обменяться с друзьями нарядами – это нормально, то сейчас самое время обдумать то, что вы делаете. Дело вовсе не в вопросах личной гигиены, легко решаемых с помощью моющих средств и стиральной машины. Проблема гораздо глубже и кроется она вновь в энергетике, сохраняемой одеждой. Потому практиковать обмен вещами лучше не стоит. Позволяя чужому человеку примерить собственный костюм, вы делитесь с ним своей жизненной силой и везением. Просто не обижайтесь, если потом вашему другу вдруг начнёт сопутствовать удача, а на вас внезапно посыплются проблемы.

Предметы гигиены

Любые предметы личной гигиены (например полотенца, мыло, дезодоранты, косметика, маникюрные наборы, губки и прочие подобные вещи) ни при каких обстоятельствах не должны оказываться в чужих руках. Это связано с соблюдением элементарных правил личной гигиены. На этих предметах скапливается большое количество ваших микробов. Потому, одалживая их, будьте готовы к тому, что после возвращения в ваш организм попадут чужие бактерии – а это уже по умолчанию нехорошо.

Все мы, безусловно, взрослые и здравомыслящие люди, которых сложно запугать какими-то суевериями. Но иногда лучше прислушаться к рекомендациям других людей и снискать славу чудака, чем испытать на себе неприятности по собственной глупости. В истории не на пустом месте возникали легенды о драгоценностях, приносящих несчастья, и наши бабушки не просто так отказывались делиться солью с соседками.