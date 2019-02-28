ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переворот в Венесуэле не удался: лидер оппозиции Гуайдо беспомощен

01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Переворот в Венесуэле не удался: лидер оппозиции Гуайдо беспомощен

Самопровозглашенный президент Венесуэлы призывает международное сообщество к помощи. Немецкие средства массовой информации пишут о растерянности и бессилии оппозиционера. Гуайдо огласил себя главой еще 23 января и этим спровоцировал настоящий политический кризис. Большинство стран поддержали и признали его главой Венесуэлы. Еще месяц назад Гуайдо проводил митинги со своими приверженцами, отвечал на все вопросы и организовывал деятельность по вопросам международной помощи. Все эти действия не увенчались успехом.

Действующий президент может расценить обращение к международному сообществу, как подтверждение поддержки Вашингтоном Гуайдо. Немного ранее государственный секретарь Америки предупреждал о возможных последствиях тех, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле.

Сегодня Гуайдо находится в Колумбии, и пока нет уверенности в том, сможет ли новоиспеченный лидер возвратиться в Венесуэлу. Дальнейшие действия и разрешение ситуации пока предугадать сложно.

Между тем, власти Америки не прекращают попыток доставить безвозмездную гуманитарную помощь в Венесуэлу, невзирая на существующие препятствия. Об этом сообщил сам Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов Америки. Он уповает на то, что Мадуро все-таки одобрит и пропустит «гуманитарку» в свою страну.

Напомним, что 23 февраля ситуация между действующим руководством и оппозицией обострилась. Из-за чего президент Венесуэлы ограничил доступ к стране, и указал подчиненным препятствовать любой поставке «гуманитарки» для населения.

 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самопровозглашенный президент Венесуэлы призывает международное сообщество к помощи. Немецкие средства массовой информации пишут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назвал «Большой разговор» основой подготовки ежегодного послания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика