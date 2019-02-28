Переворот в Венесуэле не удался: лидер оппозиции Гуайдо беспомощен





Самопровозглашенный президент Венесуэлы призывает международное сообщество к помощи. Немецкие средства массовой информации пишут о растерянности и бессилии оппозиционера. Гуайдо огласил себя главой еще 23 января и этим спровоцировал настоящий политический кризис. Большинство стран поддержали и признали его главой Венесуэлы. Еще месяц назад Гуайдо проводил митинги со своими приверженцами, отвечал на все вопросы и организовывал деятельность по вопросам международной помощи. Все эти действия не увенчались успехом.

Действующий президент может расценить обращение к международному сообществу, как подтверждение поддержки Вашингтоном Гуайдо. Немного ранее государственный секретарь Америки предупреждал о возможных последствиях тех, кто будет препятствовать демократическим переменам в Венесуэле.

Сегодня Гуайдо находится в Колумбии, и пока нет уверенности в том, сможет ли новоиспеченный лидер возвратиться в Венесуэлу. Дальнейшие действия и разрешение ситуации пока предугадать сложно.

Между тем, власти Америки не прекращают попыток доставить безвозмездную гуманитарную помощь в Венесуэлу, невзирая на существующие препятствия. Об этом сообщил сам Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов Америки. Он уповает на то, что Мадуро все-таки одобрит и пропустит «гуманитарку» в свою страну.

Напомним, что 23 февраля ситуация между действующим руководством и оппозицией обострилась. Из-за чего президент Венесуэлы ограничил доступ к стране, и указал подчиненным препятствовать любой поставке «гуманитарки» для населения.