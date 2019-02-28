Минск хочет занять у Москвы 600 млн долларов





Беларусь дала запрос России на получение государственного кредита в 600 миллионов долларов. Глава Минфина Максим Ермолович обосновал это рефинансированием задолженности перед Российской Федерацией. Он отметил, что решение по этому вопросу со стороны Москвы еще не принято.

Напомним, что за 2019 год 65 процентов выплат Республики приходится на кредиты России и ЕФСР, а это около 8,7 миллиарда рублей.

В канун 2019 года было установлено, что между двумя государствами была заключен договор о предоставлении Российской Федерацией госкредита на более 600 миллионов долларов Беларуси.

Министр финансов Беларуси также отметил, что рациональность использования полученных денег будет напрямую зависеть от положения с платежами внешних долговых обязательств. В начале 2019 года Республика Беларусь ожидает очередной транш кредита в 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, который подконтролен России. Из-за перенесения сроков получения кредита второй стороной, совет Евразийского фонда принял решение пересмотреть и изменить программу реформ Республики Беларусь о финансовом кредите на 2 миллиарда условных единиц, из которых уже получено 1,8 миллиард.