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Минск хочет занять у Москвы 600 млн долларов
01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Беларусь дала запрос России на получение государственного кредита в 600 миллионов долларов. Глава Минфина Максим Ермолович обосновал это рефинансированием задолженности перед Российской Федерацией. Он отметил, что решение по этому вопросу со стороны Москвы еще не принято.
Напомним, что за 2019 год 65 процентов выплат Республики приходится на кредиты России и ЕФСР, а это около 8,7 миллиарда рублей.
В канун 2019 года было установлено, что между двумя государствами была заключен договор о предоставлении Российской Федерацией госкредита на более 600 миллионов долларов Беларуси.
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Беларусь дала запрос России на получение государственного кредита в 600 миллионов долларов. Глава Минфина Максим Ермолович обосновал...
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