Когда переходить на летнюю резину в 2019 году по закону Беларуси





Каждый водитель меняет резину два раза в год, особенно это нужно для северных регионов. Часто сложно определить когда менять резину с зимней на летнюю.

Закон

В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами - согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь.

Под данный указ подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины.

Летние шины рекомендуется использовать при температуре выше 7 градусов. Однако весной торопиться не стоит, так как даже 1 мая в Беларуси иногда выпадает снег. Обычно принято переобуваться с зимней резины на летнюю после майских праздников.

Многие полагают, что отличия состоят в высоте профиля и ином рисунке протектора, однако это не совсем так. Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, который менее подвержен высоким температурам.

Попросту говоря – резина не плывет при высоких температурах, стабильно цепляясь за дорожное полотно. Но при этом она «дубеет» при низких температурах, не обеспечивая должного сцепления. Как правило, нижним порогом считается температура +7, а критической точкой является температура в 0 градусов, после которой шины начинают безбожно скользить.

Зимняя резина же более мягка, а также менее восприимчива к низким температурам. Однако, когда воздух прогрет до +7 и выше, они начинают «плыть», быстрее изнашиваться, неидеально вести себя при езде по асфальту.

Когда же правильно и при какой температуре стоит менять летнюю резину на зимнюю? Однозначного ответа здесь нет, если говорить о конкретных датах и числах. Тут многое зависит от географии и климата.

Обычно, если автомобиль имеет привод на одну ось, то советуют каждый сезон менять резину с ведущей на не ведущую. Для того, чтобы не попутать покрышки можно пометить их мелом.

Стоит подвести итоги этой статьи. Итак: