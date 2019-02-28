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Когда переходить на летнюю резину в 2019 году по закону Беларуси
01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
Каждый водитель меняет резину два раза в год, особенно это нужно для северных регионов. Часто сложно определить когда менять резину с зимней на летнюю.
Закон
В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами - согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь.
Под данный указ подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.
За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины.
Летние шины рекомендуется использовать при температуре выше 7 градусов. Однако весной торопиться не стоит, так как даже 1 мая в Беларуси иногда выпадает снег. Обычно принято переобуваться с зимней резины на летнюю после майских праздников.
Многие полагают, что отличия состоят в высоте профиля и ином рисунке протектора, однако это не совсем так. Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, который менее подвержен высоким температурам.
Зимняя резина же более мягка, а также менее восприимчива к низким температурам. Однако, когда воздух прогрет до +7 и выше, они начинают «плыть», быстрее изнашиваться, неидеально вести себя при езде по асфальту.
Обычно, если автомобиль имеет привод на одну ось, то советуют каждый сезон менять резину с ведущей на не ведущую. Для того, чтобы не попутать покрышки можно пометить их мелом.
Стоит подвести итоги этой статьи. Итак:
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Каждый водитель меняет резину два раза в год, особенно это нужно для северных регионов. Часто сложно определить когда менять резину с...
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