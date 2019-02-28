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Когда переходить на летнюю резину в 2019 году по закону Беларуси

01.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Когда переходить на летнюю резину в 2019 году по закону Беларуси

Каждый водитель меняет резину два раза в год, особенно это нужно для северных регионов. Часто сложно определить когда менять резину с зимней на летнюю. 

Закон 

В период с 1 декабря по 1 марта в Беларуси автомобили должны быть оборудованы зимними шинами - согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь. 

Под данный указ подпадают все автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. 

За нарушение предусмотрен штраф в размере 0,5 базовой величины. 

Летние шины рекомендуется использовать при температуре выше 7 градусов. Однако весной торопиться не стоит, так как даже 1 мая в Беларуси иногда выпадает снег. Обычно принято переобуваться с зимней резины на летнюю после майских праздников. 

Многие полагают, что отличия состоят в высоте профиля и ином рисунке протектора, однако это не совсем так. Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, который менее подвержен высоким температурам.
Попросту говоря – резина не плывет при высоких температурах, стабильно цепляясь за дорожное полотно. Но при этом она «дубеет» при низких температурах, не обеспечивая должного сцепления. Как правило, нижним порогом считается температура +7, а критической точкой является температура в 0 градусов, после которой шины начинают безбожно скользить.

Зимняя резина же более мягка, а также менее восприимчива к низким температурам. Однако, когда воздух прогрет до +7 и выше, они начинают «плыть», быстрее изнашиваться, неидеально вести себя при езде по асфальту. 
Когда же правильно и при какой температуре стоит менять летнюю резину на зимнюю? Однозначного ответа здесь нет, если говорить о конкретных датах и числах. Тут многое зависит от географии и климата.

Обычно, если автомобиль имеет привод на одну ось, то советуют каждый сезон менять резину с ведущей на не ведущую. Для того, чтобы не попутать покрышки можно пометить их мелом.

Стоит подвести итоги этой статьи. Итак:

  • Оптимальная дата смены шин – 15 марта.
  • Не стоит постоянно полагаться на конкретную дату, следите за погодой.
  • Шины должны быть одной марки и даты выпуска.
  • Регулярная смена обуви для машины при добросовестном хранении не вредит дискам и самому продукту.
  • Хранят автопокрышки вертикально и никак иначе.
  • Жители городских районов должны менять обувь для автомобиля раньше.
  • Нормальная температура для смены резины на летнюю +7 градусов и выше. В случае нестабильной погоды стоит повременить с этой процедурой.
 
 
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Каждый водитель меняет резину два раза в год, особенно это нужно для северных регионов. Часто сложно определить когда менять резину с...
 
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