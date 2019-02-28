Кроссовер BMW X4 стал мощнее в бюро AC Schnitzer

Тюнинг-ателье AC Schnitzer из немецкого Ахена взялось за «разогрев» кроссовера BMW X4 второго поколения (заводской индекс G02), дебют которого состоялся в прошлом году.





Аэродинамический пакет для «баварца» включает передний сплиттер, небольшой спойлер на задней двери, спойлер на кромке крыши или (по желанию клиента) антикрыло из карбона на крышке багажника. Доступно несколько вариантов колесных дисков диаметром от 19 до 22 дюймов, а завершают облик оригинальные выхлопные патрубки в хромированном или черном исполнении.





В AC Schnitzer не забыли и о подвеске. Набор изменений направлен на улучшение управляемости и включает, в частности, комплект новых пружин, благодаря которым кузов X4 относительно исходной версии будет занижен на 20 мм спереди и на 25 мм сзади.





Пока в компании анонсировали доработку двух дизельных версий с трехлитровыми «шестерками» под капотом. Отдачу мотора на версии xDrive30d повысили с 265 до 315 лошадиных сил, а на M40d — с 326 до 380 сил. Фотографий интерьера AC Schnitzer не прикладывает, но над ним компания думала недолго: среди заявленных изменений — алюминиевые накладки на педалях, оригинальные коврики и алюминиевая накладка на шайбу системы iDrive.