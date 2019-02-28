Единый день информирования. Профилактика - лучшая методика борьбы

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из самых сложных и противоречивых. К сожалению, не каждый подросток, осознает, что совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. Именно поэтому теме профилактики преступлений среди детей, совершаемых ими или над ними, уделяется особое внимание.



Так, 21 февраля в помещении Субботникского сельисполкома был проведен Единый день информирования, во время которого среди прочих обсуждался вопрос профилактики преступности несовершеннолетних.

К примеру, в минувшем году в Ивьевском районе зарегистрировано 3 преступления с участием 4-х несовершеннолетних. Также Ивьевским РОВД выявлено 31 нарушение антиалкогольного законодательства несовершеннолетними. На контроль ИДН было поставлено 36 несовершеннолетних граждан.

Прокурор Ивьевского района А. В. Шушляков отметил, что особое внимание в работе по предупреждению подростковой преступности уделяется профилактике наркопотребления.

Законодательство Республики Беларусь в сфере незаконного оборота наркотиков очень строгое. Например, за незаконные без цели сбыта приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ предусмотрены наказания в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 328 УК РБ).

За те же действия, совершенные с целью сбыта, либо сбыт запрещенных веществ – только лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискцией имущества или без конфискации (ч. 2 ст. 328 УК РБ).

Части 3, 4, 5 статьи 328 УК РБ, предусматривающие квалифицирующие признаки незаконного оборота наркотиков (сбыт заведомо несовершеннолетнему, группа лиц, действия, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотических средств и т.д.), предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 15, от 10 до 20, от 12 до 25 лет соответственно с конфискацией имущества или без конфискации.

Также гражданам, в первую очередь проживающим в сельской местности, стоит обратить особое внимание на тот факт, что согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, маковая солома (любые ее части) является опасным наркотическим средством.

Хранение и приобретение маковых головок, в том числе для употребления в пищу, влечет уголовную ответственность.

В 2018 году на территории района правоохранительными органами возбуждено 2 уголовных дела по фактам хранения высушенных маковых головок по месту жительства граждан.

С целью избежания уголовной ответственности семена мака стоит приобретать в продуктовых магазинах.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.