ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали 32-летнего мужчину «под кайфом» с поддельными правами

01.03.2019 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске задержали 32-летнего мужчину «под кайфом» с поддельными правами
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 13 февраля. На пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль под управлением 32-летнего мужчины.

В Минске задержали 32-летнего мужчину «под кайфом» с поддельными правами В Витебске пьяный водитель грузовика скрывался от ГАИ и попал в аварию

У инспекторов были основания предположить, что за рулем находится человек в состоянии опьянения. По информации ГУВД Мингорисполкома, в ходе проверки выяснилось, что водитель употреблял наркотики.

Кроме того, при проверке документов оказалось, что водительское удостоверение мужчины, полученное в России, поддельное. Позже задержанный пояснил, что купил права в соседней стране. При этом он никогда не получал настоящее удостоверение.

По данному факту идет разбирательство. После совершения всех необходимых процедур действиям мужчины будет дана правовая оценка.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители дадут правовую оценку действиям мужчины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко признался, что не против ввести общую с Россией валюту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика