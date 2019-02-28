В Минске задержали 32-летнего мужчину «под кайфом» с поддельными правами

Как стало известно, инцидент произошел 13 февраля. На пересечении улицы Орловской и Старовиленского тракта сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль под управлением 32-летнего мужчины.

Витебске В пьяный водитель грузовика скрывался от ГАИ и попал в аварию

У инспекторов были основания предположить, что за рулем находится человек в состоянии опьянения. По информации ГУВД Мингорисполкома, в ходе проверки выяснилось, что водитель употреблял наркотики.

Кроме того, при проверке документов оказалось, что водительское удостоверение мужчины, полученное в России, поддельное. Позже задержанный пояснил, что купил права в соседней стране. При этом он никогда не получал настоящее удостоверение.

По данному факту идет разбирательство. После совершения всех необходимых процедур действиям мужчины будет дана правовая оценка.