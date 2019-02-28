В Беларуси создается Госэнергонадзор

Учреждение будет работать под крылом Минэнерго и станет контролировать соблюдение законодательства в сфере энергетики и газообеспечения со стороны населения и корпоративного сектора.





Как пояснили в пресс-службе главы государства, создание организации вызвано необходимостью разделения функций управления производственно-хозяйственной деятельностью и контроля за ней.



