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В Беларуси создается Госэнергонадзор
Государственный энергетический и газовый надзор объединят в единую организацию. Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 28 февраля 2019 года.
Учреждение будет работать под крылом Минэнерго и станет контролировать соблюдение законодательства в сфере энергетики и газообеспечения со стороны населения и корпоративного сектора.
Как пояснили в пресс-службе главы государства, создание организации вызвано необходимостью разделения функций управления производственно-хозяйственной деятельностью и контроля за ней.
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Государственный энергетический и газовый надзор объединят в единую организацию. Соответствующий указ президент Александр Лукашенко подписал 28 февраля 2019 года.
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