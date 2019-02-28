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Лукашенко признался, что не против ввести общую с Россией валюту
Александр Лукашенко поддерживает инициативу введения единой валюты с Россией и создания единого эмиссионного центра, об этом глава государства заявил ходе "Большого разговора" в Минске в пятницу.
О единой валюте белорусский лидер заговорил, отвечая на вопрос генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова о Союзном государстве. Лукашенко отметил, что в последнее время в обществе единая валюта обсуждается все чаще, и признался, что не против ввести ее.
"Сегодня нам предлагают валюту. Мы за! Конечно, это будет рубль", – заявил глава белорусского государства.
При этом президент подчеркнул, что это должен быть не белорусский и не российский рубль, а общий. Кроме того, нужно определиться, где будет расположен единый эмиссионный центр.
"В Минске? Нет, в Смоленске. Неважно, где он будет, пусть будет в Питере – родина президента России, мой любимый город", – отметил Лукашенко.
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Александр Лукашенко поддерживает инициативу введения единой валюты с Россией и создания единого эмиссионного центра, об этом глава государства заявил ходе...
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