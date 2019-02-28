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Зась: в Беларуси готовится новая концепция информационной безопасности

01.03.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Совет безопасности Беларуси на заседании рассмотрит проект концепции информационной безопасности, об этом сообщил журналистам в пятницу в кулуарах "Большого разговора с президентом" государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

Планируется, что заседание Совбеза пройдет в Минске 12 марта.

"На заседании будет рассмотрен проект концепции информационной безопасности. Вопрос этот для страны не только назрел, но перезрел", - заявил журналистам в кулуарах "Большого разговора" Станислав Зась.

По его словам, рассмотрение и принятие проекта новой концепции информационной безопасности это очень важный для страны вопрос.

"Документ прошел серьезную проработку не только на государственном уровне, но и международными экспертами", - сказал Зась.

При этом он сообщил, что, кроме вопросов информационной безопасности на заседании Совбеза, будут обсуждены вопросы общей безопасности страны.

В конце января 2019 года глава государства провел совещание по вопросам безопасности в информационной сфере. Тогда глава государства отметил: что Беларусь в современных условиях должна вести борьбу за свои принципы и противостоять информационным атакам.

 
Теги: Минск
 
 
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Совет безопасности Беларуси на заседании рассмотрит проект концепции информационной безопасности, об этом сообщил журналистам в пятницу в кулуарах "Большого...
 
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