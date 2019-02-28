Статья 328: практика повергает в шок

Кто за это должен ответить?





"...Прошла очередная сессия, и опять никаких изменений, и опять стена непонимания. Нас, матерей, можно понять, но нас никто не хочет слышать. Мы не оправдываем своих детей. Они должны понести наказание, но не с такими сроками, тем более, "первоходки". Срок 13—15 лет человека не исправит. Мы не должны загонять себя в этот угол жестокости. Ведь жестокость порождает жестокость. Они выйдут из тюрьмы озлобленными на весь мир. Почему бы ребятам-"первоходкам" не сократить сроки и не предоставить возможность выйти по УДО?





...В предыдущем письме я писала о том, как относятся к заключенным по статье 328 УК. Очень плохое питание, вещи после работы негде посушить и т.д. При таком содержании мой сын заработал туберкулез. Его перевели в ИК-12 (г.Орша). Он и двух лет не отсидел. С кого мне спросить? Кто за это должен ответить?" Из письма в редакцию "Снплюс" Светланы Журавель, г.Могилев









Почему? Почему? Почему?..





"Взяться за перо меня вынуждают боль, отчаяние, неопределенность дальнейшей судьбы моего сына, как и многих молодых людей. У меня набралось много вопросов к практике применения этой "народной" (точнее, "антинародной") статьи УК.





Почему молодые люди, впервые оступившиеся, не причинившие вреда другим, получают огромные сроки? Ведь вина многих не доказана и строится на сомнительных доказательствах.





Почему МВД не проводит профилактические мероприятия по фактам употребления и распространения наркотических веществ среди школьников и студентов? Все отдано на откуп школам и другим учебным заведениям. Если пригласить кого-то из наркоконтроля, то они ссылаются на занятость. Это и понятно: им не оплачивается работа с подростками. Им выгоднее "готовый материал": задержал, передал в СК, получил премию или звание.





Почему следственные органы всегда стараются по максимуму "развить" статью 328 УК, а то еще и добавить статьи 331 и 332?





Почему оперативный работник, когда я давал объяснения, сказал мне прямо в лицо: "Да, ваш сын не продавал наркотики, мы это знаем"? Я говорю: "Как же так. Ему ведь грозит огромный срок?" Ответ меня шокировал: "Ну, как-то так".





Почему судебные инстанции, в том числе Верховный суд, не вникают в сущность принятых решений, отдавая все на откуп судов первой инстанции?





Почему власти не могут понять, что огромные сроки молодым людям не избавят страну от распространения наркотиков?





И последнее: почему матери из движения "Матчын рух 328" более года добиваются встречи с президентом, а он не может уделить им один час времени?" Сергей Валентинович, отец осужденного по ч.3 ст.328 УК









Комментарий юриста





"...прошу проявить снисхождение"





Авторы писем ставят резонные вопросы, на которые рано или поздно придется ответить. Действительно, по делам, связанным с распространением наркотиков, наблюдается много отступлений от требований уголовно-процессуального законодательства.





Здесь и принуждение к даче показаний, и формирование мифических организованных групп, и лжепоказания отдельных свидетелей, и выборочное использование результатов оперативно-розыскных мероприятий.





Однако родителей осужденных больше всего беспокоят огромные сроки, которые получают их дети, а также тяжелые условия, в которых они оказываются в колонии. Особенно удручает ситуация у сына Светланы Журавель, который, как она пишет, "заработал туберкулез".





Понятное дело, что на свободе такой болезнью он бы не заболел. С кого спросить? Кто за это ответит?





В соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса (глава 3) за судьбу и здоровье осужденных отвечают органы и учреждения, исполняющие наказание.





Исходя из этой посылки, ваш сын вправе сейчас или позднее (после освобождения от наказания) предъявить иск администрации колонии, а равно Департаменту исполнения наказаний или МВД Республики Беларусь с требованием компенсации за вред, причиненный здоровью, а также определить суммы, необходимые на последующее лечение.





Что касается вопросов Сергея Валентиновича, то их надо рассматривать по отдельности. Попробую ответить на некоторые из них. Относительно огромных сроков – это вопрос к нашим законодателям.





Их у нас два: глава государства, который уполномочен издавать декреты, имеющие силу закона, и депутаты Палаты представителей, рассматривающие и принимающие законы. Они такие сроки установили, они их могут и сократить.





Я согласен с тем, что органы внутренних дел, в том числе подразделения по наркоконтролю, должны сделать упор на профилактическую работу с молодежью, а не на изоляцию молодых людей, "подсевших" на наркотики.





Практика подтверждает, что следственные органы пытаются максимально "развивать" статью 328 УК путем квалификации действий обвиняемых по частям 3 или 4. По всей видимости, есть такая установка. Что касается проверок приговоров по ст.328 УК, то тоже, видимо, имеются установки сверху.









Понятно, что проблему "328" надо как-то разрешать, и поскорее. Слишком много молодежи посадили, причинив серьезный вред генофонду страны, нарушив благополучие многих семей, озлобив широкие слои общества. Особенно матерей, которые никогда не смирятся с тем, что их дети получили такие сроки.





Я предлагаю создать специальную комиссию из судей, прокуроров, адвокатов и независимых юристов по пересмотру дел данной категории с вынесением рекомендательных решений. Кроме того, следует переработать статью 328 УК и снизить сроки наказания с приданием поправкам обратной силы в отношении ранее осужденных.





И, наконец, при подготовке проекта закона об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предлагаю "не забыть" тех, кто отбывает наказание по всем частям статьи 328 УК. В отношении осужденных-"первоходов" прошу проявить снисхождение.