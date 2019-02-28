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Будьте внимательны! Минобороны выпустило технику на автодороги
Министерство обороны Беларуси опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что в рамках проверки боевой готовности на автодороги страны выедет колесная техника.
1 марта будут проверять боевую и мобилизационную готовность Вооруженных Сил. В связи с этим по автодорогам республиканского значения будет перемещаться колесная техника — в Могилевской, Минской и Брестской областях.
Жителей населенных пунктов и водителей просят быть предельно внимательными.
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Министерство обороны Беларуси опубликовало на своем сайте предупреждение о том, что в рамках проверки боевой готовности на автодороги страны выедет колесная...
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