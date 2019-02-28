- В минском “Динамо” новый тренер и команда, вопрос с хозяином неприлично затянулся — из числа фаворитов столичным динамовцам прочат самый тяжелый сезон...





Насколько мне известно, сейчас идет процесс передачи клуба другому собственнику — это все, что пока могу сказать. В остальном очевидно одно: времени у “Динамо” было мало. Долго определялись с главным тренером, после ухода ряда лидеров не могли быстро укомплектоваться... Минчан ждет очень непростой год, да еще с учетом ожидающейся медальной конкуренции.



