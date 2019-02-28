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Юрий Вергейчик о минском "Динамо": насколько мне известно, сейчас идет процесс передачи клуба другому собственнику

01.03.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик в беседе с корреспондентом "Прессбола" Владимиром Пирогом рассказал о непростой ситуации в минском "Динамо".

- В минском “Динамо” новый тренер и команда, вопрос с хозяином неприлично затянулся — из числа фаворитов столичным динамовцам прочат самый тяжелый сезон...

Насколько мне известно, сейчас идет процесс передачи клуба другому собственнику — это все, что пока могу сказать. В остальном очевидно одно: времени у “Динамо” было мало. Долго определялись с главным тренером, после ухода ряда лидеров не могли быстро укомплектоваться... Минчан ждет очень непростой год, да еще с учетом ожидающейся медальной конкуренции.

 
 
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Генеральный секретарь БФФ Юрий Вергейчик в беседе с корреспондентом "Прессбола" Владимиром Пирогом рассказал о непростой ситуации в минском "Динамо".
 
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