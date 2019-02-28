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Глава МИД прокомментировал шансы белорусов на шенген за 35 евро

01.03.2019 11:57 — Разное | Партизан  
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Белорусские дипломаты не теряют надежды подписать в ближайшее время соглашение с ЕС об упрощении визового режима.

Стоимость шенгенских виз с подписанием этого документа уменьшится до 35 евро.

В настоящее время белорусы вынуждены платить 60 евро, а в перспективе, если Беларусь и ЕС не договорятся, будут платить по 80 евро. Изменение стоимости предусмотрено новыми визовыми правилами ЕС.


Однако в Минске рассчитывают успеть подписать базовое соглашение с ЕС до вступления в силу новых правил.


"Стараемся успеть, но вопрос достаточно сложный. Как я уже говорил, периодически возникают вопросы на пустом месте. Мы уже вроде обо всем договорились, вдруг появилось требование о необходимости увеличения количества консульских работников", — рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью порталу TUT.BY перед началом "Большого разговора у президента".



Возникшая проблема, по словам министра, решаема. Стороны в состоянии найти компромисс. Но существует еще одно условие.


"Есть вопрос более сложный — соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это — что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России — она не готова их принимать", - объяснил Макей.

Беларуси предстоит договориться с Евросоюзом о механизме отправки нелегальных мигрантов, которые должны быть возвращены на территорию Беларуси.

Еще в ноябре 2018 года замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко говорил, что Беларусь и Евросоюз приблизились к возможности подписания соглашений об облегчении визовых формальностей и реадмиссии. Консультации по этим вопросам идут с 2014 г , однако пока подписание этих документов так и не состоялось.



 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дипломаты не теряют надежды подписать в ближайшее время соглашение с ЕС об упрощении визового режима.
 
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