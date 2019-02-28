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Лукашенко заявил, что поручил немедленно восстановить "скамейку Клинтона" в урочище Куропаты

01.03.2019 13:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил восстановить мемориальный знак "скамейка Клинтона", установленный в урочище Куропаты – месте захоронения жертв сталинских репрессий.

"Я сказал – немедленно восстановите ("скамейку Клинтона" – ИФ), будут обвинять, что власти все сделали. Не имеет власть к этому отношения", - сказал А.Лукашенко в пятницу в Минске в ходе встречи с общественностью и СМИ.

Он подчеркнул, что считает бывшего президента США Билла Клинтона, который посетил Минск в начале 90-х годов и установил в Куропатах мемориальный знак, "почти хорошим другом". "Это президент великой страны (Б.Клинтон – ИФ) – мой хороший почти друг, мы с ним в добрых отношениях до сих пор. Ну что, плохого – приехал человек, посидел на лавочке? Мы сохранили эту лавочку", - утверждает А.Лукашенко.

По его словам, "приведем в порядок Куропаты". При этом А.Лукашенко заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. "И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация, я против демонстрации", - подчеркнул глава государства.

А.Лукашенко также считает неприемлемыми демонстрации прооппозиционных активистов, которые пикетируют расположенный вблизи Куропат ресторан. "Это бешенство какое-то…ресторан будет работать, нет основания для его закрытия", - заявил президент.

Как сообщалось, в начале февраля посольство США в Минске выступило с заявлением, что ожидает от белорусских властей наказания виновных в разрушении мемориального знака, который был установлен в Куропатах в дар белорусскому народу президентом Б.Клинтоном 25 лет назад.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

На территории урочища установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Б.Клинтона 15 апреля 1995 года. Мемориальный знак представляет собой мраморную скамейку. "Скамейка Клинтона" неоднократно становилась целью вандалов.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил восстановить мемориальный знак "скамейка Клинтона", установленный в урочище Куропаты – месте...
 
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