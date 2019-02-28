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Группа БИ-2 выпустила новый альбом проекта "Нечётный воин"

01.03.2019 12:56 — Разное | Интерфакс  
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Состоялся релиз нового издания – "Нечётный воин 4. Часть 2. Retro edition". Этот проект, в котором помимо Би-2 всегда принимают участие друзья и коллеги группы по музыкальному цеху, существует уже более 15 лет.

Группа БИ-2 выпустила новый альбом проекта "Нечётный воин"
В создании очередной его части, песни для которой были написаны бессменным автором "Нечётного воина" Михаилом Карасёвым, приняли участие: Настя Полева, Варя Демидова, Евгений Маргулис, Андрей Макаревич, Маша Макарова, Валерий Сюткин, Муся Тотибадзе и Елена Кауфман.

"Песни для "Нечётного воина 4" создавались в течение 5 лет, мы записывали и сводили их в разных странах, в разных студиях – в Австралии, Америке и Великобритании, где в легендарной студии на Abbey Road также прошёл и мастеринг платинки. И наконец-то пришло время показать, что у нас получилось", - рассказал Шура Би-2.

"Мы назвали эту часть проекта Retro Edition, потому что по звуку и по духу – это музыка 70-х, которой не было в Советском Союзе. А наши друзья из лондонской студии Abbey Road охарактеризовали звучание, как "психоделическое кантри" – тоже отличное определение!", - добавил он.

Первый сингл "Нечётного воина 4", песня и lyric video "Унисон", был представлен слушателям и зрителям ещё до релиза альбома:

Специально для предстоящих концертов в Беларуси Би-2 подготовили новую программу: в симфонической аранжировке прозвучат песни из альбома "Горизонт событий", редкие треки из предыдущих пластинок команды, ранее никогда не звучавшие с оркестром, и, конечно, все greatest hits Би-2. Ярким украшением вечера станет специальный гость шоу – финалистка телешоу "Голос", певица и композитор Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и "Мой рок-н-ролл".

Продолжительность концерта – 2 часа 30 минут без антракта.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Состоялся релиз нового издания – "Нечётный воин 4. Часть 2. Retro edition". Этот проект, в котором помимо Би-2 всегда принимают участие друзья и коллеги группы по...
 
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