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В Беларуси до сих пор не сформулировали национальную идею – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране до сих пор не выработали национальную идею, которая "захватила бы народ".
"Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею, которая могла бы захватить народ", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.
По словам президента, все идеи которые ему предлагали, были либо избитыми, либо "не ложились на сердце и душу".
Был бы настолько благодарен, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня что это то, что надо. Давайте обсудим эту идею, чтобы она легла на душу народу. Но нет этой идеи", - резюмировал глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране до сих пор не выработали национальную идею, которая "захватила бы народ". "Мы до сих пор не смогли четко...
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