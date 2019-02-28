В Беларуси до сих пор не сформулировали национальную идею – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране до сих пор не выработали национальную идею, которая "захватила бы народ".

"Мы до сих пор не смогли четко сформулировать национальную идею, которая могла бы захватить народ", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

По словам президента, все идеи которые ему предлагали, были либо избитыми, либо "не ложились на сердце и душу".

Был бы настолько благодарен, если бы кто-то сформулировал эту идею и убедил меня что это то, что надо. Давайте обсудим эту идею, чтобы она легла на душу народу. Но нет этой идеи", - резюмировал глава государства.