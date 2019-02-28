Президент Беларуси Александр Лукашенко считает создание российских пропагандистских интернет-ресурсов в Беларуси "страшной глупостью" и ошибкой "отдельных деятелей" в России.

"Мы видим (…) группка людей создает что-то, нацеленное якобы на пропаганду российских достижений, и как они говорят, цитирую, на то, чтобы удержать Беларусь в рамках интересов России", - сказал А.Лукашенко.

"Глупость страшная, это во вред делается", - считает президент. "Это ошибка со стороны отдельных деятелей в России, которые считают, что таким образом Беларусь можно удержать возле себя", - добавил он.

"Нас не надо этим удерживать. Мы образованный, разумный народ. С нами надо просто нормально сотрудничать. И никогда Беларусь не будет в отрыве от России", - подчеркнул президент.