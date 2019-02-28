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Лукашенко назвал личным оскорблением намерение оппозиции провести "День воли" на стадионе "Динамо"

01.03.2019 12:43 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не даст оппозиции провести "День воли" в честь 101-летия Белорусской Народной Республики на стадионе "Динамо".

"На стадионе "Динамо" этого не будет. Не тратьте нервы, не идите на конфронтацию", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Президент подчеркнул, что для него идея оппозиции провести "День воли" на стадионе в центре Минска "личное оскорбление". "Ведь сколько я на реконструкцию этого стадиона собирал по крохам, нажимая на предпринимателей, бюджет.  А вы рветесь на этот стадион", - добавил он.

"Столетие (БНР – ИФ) отпраздновали и хватит. Давайте собираться на Бангалор (площадь Бангалор – ИФ)", - сказал А.Лукашенко.

Белорусская оппозиция ежегодно проводит акции в "День воли" 25 марта. В текущем году активисты  подали заявку в Мингорисполком с  предложением отметить "День воли" 24 марта шествием по улице Октябрьская, митингом и концертом на стадионе "Динамо".

В прошлом году - в год 100-летия провозглашения БНР - был создан оргкомитет по празднованию Дня Воли, который взял на себя подготовку масштабного концерта у Большого театра оперы и балета. В итоге, мероприятие было санкционировано властями и прошло без инцидентов. Вместе с тем, после концерта милицией было задержано более 100 участников акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения Беларуси. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не даст оппозиции провести "День воли" в честь 101-летия Белорусской Народной Республики на стадионе "Динамо". "На...
 
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