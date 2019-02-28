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Беларусь готова закупать нефть не в России, все дело в цене – Лукашенко

01.03.2019 12:19 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика готова закупать нефть не в России.

"Налоговый маневр... мы переживем эти $400 млн (потери Беларуси из-за реализации в РФ налогового маневра - ИФ). Закончим модернизацию (нефтеперерабатывающих заводов - ИФ) и купим нефть со стороны. Сегодня нефти - покупай сколько хочешь, дело в цене", - - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.

По словам главы государства,  после модернизации НПЗ глубина переработки нефти превысит 90%, и, закупая нефть в третьих странах, Беларусь "привезет на российский рынок чужую нефть (в виде нефтепродуктов – ИФ)".

В данной связи А.Лукашенко спросил, нужно ли это России.

Потери Беларуси от налогового маневра в РФ связаны с сокращением доходов бюджета из-за поэтапного уменьшения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые Минск синхронизирует с Москвой. Также налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси.

А.Лукашенко заявлял, что в 2019 году потери Беларуси по этой причине составят около $400 млн. К 2025 году суммарные потери оцениваются в сумму $10,6 млрд. Президент также сообщал, что в 2015-2018 годах из-за изменения налогового законодательства в нефтяной сфере РФ дополнительные издержки белорусской стороны составили $3,6 млрд.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика готова закупать нефть не в России.
 
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