Лукашенко: в Беларуси, как в Украине не будет, при мне этого не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что информационные атаки в его адрес со стороны России вызваны нежеланием "потерять Беларусь". При этом белорусский лидер заверил, что повторение в Беларуси украинского сценария невозможно, как минимум, при его президентстве.

"Россия очень озабочена, не хочет потерять Беларусь, не хочет устроить здесь какой-то переворот. Я в этом убежден. И если она (Россия – ИФ) атакует нас (в информационном поле – ИФ), то это глупость, потому что не знают о ситуации в Беларуси. Но в Беларуси, как в Украине невозможно. И не будет этого, по-крайней мере, при мне", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

Белорусский президент утверждает, что в России действуют "специально созданные сайты", целью которых является информационная атака на Беларусь.

По его словам, вопрос информационной агрессии он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я говорю (В.Путину – ИФ): а если бы в Беларуси и завтра начали, начиная с президента Путина, долбать вас, как вы это делаете в отношении Беларуси", - рассказал А.Лукашенко. "Мы очень серьезно обсуждали эту тему и договорились о том, что нам не следует идти этим путем", - добавил он.

"К сожалению, даже в крупных, независимых газетах (российских – ИФ)…"Коммерсант", другие газеты. Мы, конечно, понимаем нетрадиционную ориентацию этих газет. Но обидно, когда какие-то "Ведомости" гадость всякую, явно заказуху пишут", - сказал белорусский президент.

При этом А.Лукашенко не стал конкретизировать силы, которые стоят за информационными атаками на Беларусь. "Меня не это волнует - какие силы нападают. Меня больше волнует насколько мы способны обороняться, а в нашем царстве не все хорошо. Первое - надо разобраться у себя. Нам бы тут объединиться (в белорусском обществе – ИФ), чтобы противостоять угрозам с востока и запада", - добавил президент.