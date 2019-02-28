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Лукашенко призывает белорусов "шевелиться"

01.03.2019 12:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что у белорусов есть все возможности, чтобы обеспечить себя, и призывает население "шевелиться".

"Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано - стань к зеркалу и посмотри на себя", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.

Он подчеркнул, что "нашим людям надо начинать шевелиться". "Как я когда-то сказал в шутку раздеваться и работать", - добавил президент.

По словам главы государства, Беларусь транзитная страна и через республику проезжает большое количество людей, поэтому любой белорус может заняться бизнесом в сфере услуг. "Окажите им услугу, картошку отварите, чай приготовьте", - сказал А.Лукашенко.

"Надо чтобы у белоруса просыпалась предпринимательская жилка. Мы ведь создали все условия", - подчеркнул президент, добавив, что в стране большая "свобода для предпринимателей".

При этом, президент отметил, что за 50% благосостояния населения отвечает президент, а за 50% - сами люди.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что у белорусов есть все возможности, чтобы обеспечить себя, и призывает население "шевелиться". "Мы очень много...
 
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