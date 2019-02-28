Решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов будет принято в марте-апреле – Лукашенко

Решение о сроках проведения парламентских и президентских выборов в Беларуси будет принято в марте-апреле текущего года, сообщил президент страны Александр Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности и СМИ в Минске.

"Что касается парламентских и президентских выборов, мы буквально в ближайшее время – наверное, в марте-апреле - собирались обсудить эту тему и принять решение по срокам их проведения", - сказал А.Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что выборы будут проведены в соответствии с Конституцией.

"Некоторые оппозиционные средства массовой информации упрекают, что там на досрочные (выборы – ИФ) пойдем… Я вам клянусь, даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть… Мне это не нужно. Я уже власти наелся", - сказал А.Лукашенко.

При этом глава государства выразил уверенность, что власти Беларуси "сдадут этот экзамен". "Главное по-деловому провести эти кампании и не окунуться в какую-то драчку", которая "аукнется на наших детях", заметил он.

Президент также пообещал, что не будет использовать современные технологии, чтобы повысить свой или чей-то рейтинг. "Все будет честно и конкурентно", - заверил А.Лукашенко.

"Но если я буду видеть, что кто-то из политиков делает ставку на разрушение страны и стабильности, которая сегодня есть, я отвечу", - подчеркнул он.