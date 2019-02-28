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velcom сделал скидку на смартфоны Xiaomi и Huawei
velcom объявил о снижении цен на некоторые смартфоны от Xiaomi и Huawei. Об этом
Гаджеты можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев без первоначального взноса. Правда, итоговая цена при не единовременной покупке может отличаться. Кроме того, с абонентом в таком случае заключат дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 11 или 12 месяцев.
В velcom также
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:
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Гаджеты можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев.
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