velcom сделал скидку на смартфоны Xiaomi и Huawei

velcom объявил о снижении цен на некоторые смартфоны от Xiaomi и Huawei. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



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Xiaomi Redmi 6A (2/16 ГБ) подешевел до 199 рублей с 249 рублей, Redmi 6A (2/32 ГБ) — до 249 рублей с 279 рублей, Huawei Y5 Prime 2018 — до 229 рублей (вместо 259 рублей), Huawei Y6 Prime 2018 теперь стоит 299 рублей при обычной цене в 319 рублей.

Гаджеты можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев без первоначального взноса. Правда, итоговая цена при не единовременной покупке может отличаться. Кроме того, с абонентом в таком случае заключат дополнительное соглашение с обязательством обслуживаться не менее 11 или 12 месяцев.

В velcom также снизили цены на Huawei Mate 20 Lite и P20 Lite — они теперь продаются за 699 и 599 рублей соответственно. Правда, за эти цены купить их получится только по 10 марта как в рассрочку, так и единовременным платежом.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах: