"Я уже власти наелся". Лукашенко сделал неожиданное заявление

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сказалПри этом он подчеркнул, что выборы будут проведены в соответствии с Конституцией.- сказал Лукашенко.При этом глава государства выразил уверенность, что власти Беларусикотораязаметил он.Президент также пообещал, что не будет использовать современные технологии, чтобы повысить свой или чей-то рейтинг.заверил Лукашенко.подчеркнул он.