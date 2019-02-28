|
"Я уже власти наелся". Лукашенко сделал неожиданное заявление
Иллюстрация: TUT.BY
"Что касается парламентских и президентских выборов, мы буквально в ближайшее время – наверное, в марте-апреле - собирались обсудить эту тему и принять решение по срокам их проведения", - сказал Александр Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что выборы будут проведены в соответствии с Конституцией.
"Некоторые оппозиционные средства массовой информации упрекают, что там на досрочные (выборы – ИФ) пойдем… Я вам клянусь, даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть… Мне это не нужно. Я уже власти наелся", - сказал Лукашенко.
При этом глава государства выразил уверенность, что власти Беларуси "сдадут этот экзамен". "Главное по-деловому провести эти кампании и не окунуться в какую-то драчку", которая "аукнется на наших детях", заметил он.
Президент также пообещал, что не будет использовать современные технологии, чтобы повысить свой или чей-то рейтинг. "Все будет честно и конкурентно", - заверил Лукашенко.
"Но если я буду видеть, что кто-то из политиков делает ставку на разрушение страны и стабильности, которая сегодня есть, я отвечу", - подчеркнул он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение о парламентских и президентских выборов будет принято в марте-апреле текущего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)