Гимнастка ответила Кочановой: а тебе бы было нормально 130 рублей?



Наталья Кочанова

«Ну что поделать, такая зарплата!.. На эти места должен быть очень серьезный подбор кадров. Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране».





Три года назад, еще в бытность вице-премьером, так отреагировала на то, что зарплата у молодых тренеров составляет 1 миллион 300 тысяч рублей (до деноминации):С тех пор много воды утекло, Наталья Кочанова уже давно стала главой президентской администрации, но те её слова многим врезались в память. И на днях гимнастка, бронзовая медалистка Олимпиады-2012, в нехарактерном для наших спортсменов стиле ответила чиновнице.заявила Любовь Черкашина в интервью программе. —По мнению Черкашиной, зарплата белорусских тренеров сейчас не достигает уровня средней по стране. При этом сама она получает больше, поскольку является заслуженным мастером спорта и работает на национальную сборную.