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Гимнастка ответила Кочановой: а тебе бы было нормально 130 рублей?

01.03.2019 12:50 — Разное | UDF  
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Наталья Кочанова
Олимпийская медалистка Любовь Черкашина прокомментировала высказывание высокопоставленной чиновницы Натальи Кочановой.

Три года назад Наталья Кочанова, еще в бытность вице-премьером, так отреагировала на то, что зарплата у молодых тренеров составляет 1 миллион 300 тысяч рублей (до деноминации):

«Ну что поделать, такая зарплата!.. На эти места должен быть очень серьезный подбор кадров. Туда нужно направлять тех, кто хочет заниматься тренерским ремеслом, может им заниматься и кто адекватно воспримет этот период с зарплатой 1,3 миллиона. Вы все государевы люди и должны понимать ситуацию в стране».


С тех пор много воды утекло, Наталья Кочанова уже давно стала главой президентской администрации, но те её слова многим врезались в память. И на днях гимнастка Любовь Черкашина, бронзовая медалистка Олимпиады-2012, в нехарактерном для наших спортсменов стиле ответила чиновнице.

Гимнастка ответила Кочановой: а тебе бы было нормально 130 рублей?

— Я, кстати, помню эту новость, когда она появилась в интернете. И она тоже меня немного шокировала, потому что настолько указать человеку, где «твое место», — это неправильно, — заявила Любовь Черкашина в интервью программе «Ток». — В современном мире просто выскакивают какие-то стартапы и там молодежь, которая в состоянии придумать и заработать хорошие деньги. И тут выходит такая цитата: «130 рублей для тебя нормально, ты же только отучился». Хорошо. А если бы на этом месте была ты? Тебе бы было это нормально?..

Самое лучшее, для нас, для молодежи — давать возможности собственного роста и понимание, что с твоим ростом придет твой заработок. А не так, что ты вот закончила, и у тебя на ближайшие пять лет зарплата такая и не более, не менее.

По мнению Черкашиной, зарплата белорусских тренеров сейчас не достигает уровня средней по стране. При этом сама она получает больше, поскольку является заслуженным мастером спорта и работает на национальную сборную.

 
Теги: Новости
 
 
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Любовь Черкашина прокомментировала высказывание высокопоставленной чиновницы.
 
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