Любимчика Лукашенко освистали на «Чижовка-Арене»



Михаил Захаров. Фото: junost.org

Как это было, рассказываетявляется любимчикоми часто появляется в его обществе. Глава государства в очередной раз продемонстрировал свое расположение к тренеру, возглавляющему сборную клубов экстралиги, приглашая его после матчей серии к себе в ложу.