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Любимчика Лукашенко освистали на «Чижовка-Арене»
Михаил Захаров. Фото: junost.org
Как это было, рассказывает
«Первым на лед выходило «Динамо» – и команду Андрея Сидоренко встречали бурными аплодисментами. А вот появление сборной экстралиги ознаменовалось противоположными эмоциями. Хоккеисты «Юности» и «Немана» выходили по одному и их освистывали. В этот момент не растерялся ди-джей, который сразу же увеличил громкость фоновой музыки – и неодобрительный гул публики уже не был так заметен.
Впрочем, успешность этой меры оказалась временной. Когда ведущий объявил имя Михаила Захарова, не помог даже тяжелый рок на максималках. Главного тренера «Юности» встретили свистом и неодобрительными возгласами, заглушить которые было просто невозможно. Кажется, таких децибелов не было даже после заброшенных шайб».
Михаил Захаров является любимчиком Александра Лукашенко и часто появляется в его обществе. Глава государства в очередной раз продемонстрировал свое расположение к тренеру, возглавляющему сборную клубов экстралиги, приглашая его после матчей серии к себе в ложу.
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Второй матч серии между "Динамо" и сборной клубов экстралиги состоялся на "Чижовка-Арене".
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