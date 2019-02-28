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Уральских школьников напоили компотом с червями
Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»
Накануне этого в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография компота, в котором плавает белая субстанция.
В комментарии к изображению уточнялось, что инцидент произошел в школе № 2.
Как отмечается, проверка будет проведена совместно со специалистами Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что юргамышских школьников накормили супом с «ежиком».
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В комментарии к изображению уточнялось, что инцидент произошел в школе № 2.
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