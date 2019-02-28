Уральских школьников напоили компотом с червями



Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

РИА «Новости»

Накануне этого в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография компота, в котором плавает белая субстанция.В комментарии к изображению уточнялось, что инцидент произошел в школе № 2.Как отмечается, проверка будет проведена совместно со специалистами Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что юргамышских школьников накормили супом с «ежиком».