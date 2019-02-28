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Носкевич подтвердил отставку двух высокопоставленных следователей

01.03.2019 12:30 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подтвердил журналистам отставку двух высокопоставленных следователей, о которых ранее сообщал TUT.BY.

«Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения», — сообщил глава СК.

Иван Носкевич также сообщил, что информация была получена «от смежного ведомства».

Он также пообещал проинформировать общественность о результатах расследования. Его проводит Центральный аппарат Следственного комитета. Прокуратура не принимала решения об изменении подследственности, поэтому дело осталось в СК.

Напомним, две недели назад свой пост покинул начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по городу Минску полковник Илья Волозин и его коллега, сотрудник Центрального аппарата Следственного комитета Андрей Качур.

По непроверенной информации, Андрей Качур, на днях уволенный из правоохранительных органов, проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу. О причинах отставки Ильи Волозина официально не сообщается. Его отдел занимался многими громкими экономическими делами — от дела Виталия Арбузова и группы компаний Fenox до второго дела Александра Муравьева и дела лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подтвердил журналистам отставку двух высокопоставленных следователей, о которых ранее сообщал TUT.BY.
 
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