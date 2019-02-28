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Макей: с упрощением визового режима возникают вопросы на пустом месте

01.03.2019 12:27 — Разное | UDF  
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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей прокомментировал TUT.BY переговоры по упрощению визового режима Беларуси с Евросоюзом и рассказал о сложностях с подписанием базового соглашения с ЕС.


С упрощением визового режима сложности возникают на пустом месте

На вопрос, успеет ли Беларусь подписать соглашение с Евросоюзом до вступления в силу новых визовых правил ЕС (напомним, согласно им, визы могут подорожать до 80 евро, если Беларусь успеет заключить соглашение об упрощении визового режима, то стоимость виз для белорусов снизится до 35 евро. — Прим. TUT.BY), глава МИД Беларуси рассказал о возникших сложностях.

«Стараемся успеть, но вопрос достаточно сложный. Как я уже говорил, периодически возникают вопросы на пустом месте. Мы уже вроде обо всем договорились, вдруг появилось требование о необходимости увеличения количества консульских работников», — сообщил Владимир Макей.

По его словам, нет ничего страшного в этом требовании — и Беларусь, и Евросоюз могли бы найти компромисс по этому вопросу, но есть и другие нюансы.

«Есть вопрос более сложный — соглашение надо подписывать в комплексе с соглашением о реадмиссии. Мы договорились о переходном периоде. Но с Россией у нас тоже есть соглашение о реадмиссии. И Россия не согласна идти на это — что мигранты, которые нелегально попали с российской территории на нашу территорию, а потом в ЕС, будут возвращены Евросоюзом России — она не готова их принимать. Мы должны договориться с Евросоюзом о механизме отправки нелегальных мигрантов, которые должны быть возвращены на территорию Беларуси. Сейчас такие программы существуют в рамках [агентства Европейского союза по безопасности внешних границ] Frontex, и нам необходимо участие Евросоюза», — пояснил Макей.


Переговоры о базовом соглашении не могут начаться «по политическим мотивам»

Беларусь уже несколько лет пытается начать переговоры о базовом соглашении с ЕС о партнерстве и сотрудничестве. Глава МИД Беларуси рассказал, что они не могут начаться «по политическим мотивам».

«Мы не получили ответа Евросоюза на наше предложение по базовому соглашению», — коротко ответил он на вопрос. По мнению министра, переговоры не могут начаться «по политическим мотивам».

«Это политическая позиция отдельных государств, в результате не можем [начать переговоры]», — добавил он.

По словам министра, права человека и смертная казнь в Беларуси также влияют на позицию «отдельных государств».

Отвечая на вопрос, можем ли мы продвинуться по этим вопросам в диалоге с Евросоюзом, Владимир Макей ответил: «Вся наша политика, и внешняя и внутренняя, показывает готовность к нахождению компромиссов».

 
 
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Беларусь уже несколько лет пытается начать переговоры о базовом соглашении с ЕС о партнерстве и сотрудничестве.
 
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