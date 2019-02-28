Макей: с упрощением визового режима возникают вопросы на пустом месте

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С упрощением визового режима сложности возникают на пустом месте

Переговоры о базовом соглашении не могут начаться «по политическим мотивам»

На вопрос, успеет ли Беларусь подписать соглашение с Евросоюзом до вступления в силу новых визовых правил ЕС (напомним, согласно им, визы могут подорожать до 80 евро, если Беларусь успеет заключить соглашение об упрощении визового режима, то стоимость виз для белорусов снизится до 35 евро. — Прим. TUT.BY), глава МИД Беларуси рассказал о возникших сложностях.сообщилПо его словам, нет ничего страшного в этом требовании — и Беларусь, и Евросоюз могли бы найти компромисс по этому вопросу, но есть и другие нюансы.пояснил Макей.Беларусь уже несколько лет пытается начать переговоры о базовом соглашении с ЕС о партнерстве и сотрудничестве. Глава МИД Беларуси рассказал, что они не могут начаться— коротко ответил он на вопрос. По мнению министра, переговоры не могут начаться— добавил он.По словам министра, права человека и смертная казнь в Беларуси также влияют на позициюОтвечая на вопрос, можем ли мы продвинуться по этим вопросам в диалоге с Евросоюзом, Владимир Макей ответил: