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Неожиданный поворот. Лукашенко предложил включить Россию в состав Беларуси

01.03.2019 12:23 — Разное | UDF  
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Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси рассказал о Союзном государстве и общей валюте.

Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении нашей страны и России и включении Беларуси в состав России, то 98% проголосуют против. Об этом заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом», отвечая на вопрос руководителя радиостанции «Говорит Москва», который поинтересовался у президента, как бы он охарактеризовал общественное мнение по поводу совершенствования Союзного государства и попросил открыть секреты, о чем они договариваются с Владимиром Путиным.


«Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь»

— Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против. Не потому, что у нас общество настроено против России, выросло новое поколение и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать в совершенно другой форме как родные, как близкие. Белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого? Я думаю, этим путем надо идти и, обсуждая с президентом России этот вопрос, мы четко договорились, что сегодня ни в коем случае нельзя пережимать ситуацию, нельзя делать тех шагов, которые будут во вред, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что никаких замашек со стороны по крайней мере президента России, что надо Беларусь надо включить в состав России, ни разу не видел.

— Даже настроения такого не было, я его уже знаю два десятка лет, этого человека, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне и честно говорю — нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь.

Также президент еще раз подчеркнул, что со времен независимости в стране выросло два поколения.

— Одно еще не очень сознательное, представитель у меня дома. А второе — они у меня двое побольше уже — это выросшее поколение в суверенном независимом государстве. Это другие люди, это прекрасная молодежь у вас, у нас, но это уже другие люди. Они, как мы, не помнят этого Союза, этой мощи.


«Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет»

Александр Лукашенко вспомнил, что был одним из инициаторов союза с Россией и удивился, почему именно сейчас, по прошествии многих лет, в России озаботились вопросом Союзного государства.

— Судьба наша такая — жить вместе. Даже если наш старший брат — ну не очень, такой-сякой, и так далее. Но братьев же не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда, знаете, пушистые и беленькие. Это жизнь. К этому надо спокойно относиться. Но мы должны быть вместе. Я как историк, небольшой историк, подвожу под это историческую базу, оглядываясь назад, я смотрю вперед, смотрю на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая, что по отношению к России, что по отношению к Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе. Когда я определялся на заре нашей независимости, с кем быть и как быть, во многом судьбу нашего государства и мою политику предопределило то, что у нас не только мы как люди завязаны друг на друга, мы родные. Под это весь экономический базис был подведен. Наша экономика была финишным производством, высокотехнологичным производством, и мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов, комплектующих и прочее из Российской Федерации прежде всего.

Президент отметил, что если бы раньше решили многие вопросы в плане союза, то мы бы уже жили в какой-то форме государства, возможно, по принципу ЕС, и у нас была бы общая валюта.

— Когда развалился Советский союз, я тогда был депутатом. Тогда нашему премьеру Кебичу и господину Шушкевичу пообещали, что рубль останется. Россия из рублевой зоны не выйдет. Ну мы и работали, поставляли продукцию, нам платили рублями. Потом Россия одномоментно вышла из рублевой зоны, мы остались с рублями, которые никому уже не нужны были. Мы потеряли огромнейшее количество денежных средств тогда. Когда население наше обанкротилось, потеряло все деньги, которые были накоплены. Это что мы сделали? Нет. Сегодня нам предлагают валюту. Мы «за», коль уж касаться этого вопроса — «за». И вот мы с Владимиров Владимировичем, обсуждая некоторые вопросы, он мне так риторически говорит: «Слушай, конечно же, это будет рубль». Я говорю: «Конечно рубль. И у нас — рубль, и у вас — рубль. Зачем нам выдумывать талер?» Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет. И главное: эмиссионный центр… Он мне говорит: «Ну что, в Минске будет?» Я говорю: «Да нет, в Смоленске». Не важно, где он будет, пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город Ленинград, Петербург ныне, пусть там будет.


«Слушайте, вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию»

По мнению Александра Лукашенко, решать вопросы по Союзному государству надо шаг за шагом, не торопясь.

— Но зачастую, принимая решения, они не решаются эти проблемы. Но вы же понимаете, что не мы же тут артачимся и не исполняем принятые решения в силу определенных причин. Поэтому еще раз подчеркиваю: никаких закулисных темных схем мы не вырабатывали. Мы не имеем право по договору что-то сделать за спиной у людей. Все равно, если мы к этому вопросу серьезно возвращаемся, люди должны определяться и решать эти вопросы. Поэтому я тогда и сказал, что касается двух президентов, это так полушутя было сказано: не вопрос, мы объединимся хоть сейчас. Люди должны решить. Я иногда в шутку говорю: если мы строим Союз на равноправной основе, точно вам скажу, что россияне абсолютно ничего не боятся, они готовы хоть завтра к объединению. Правда? Правда. Начинают разговаривать о включении страны, туда-сюда, я говорю: «Слушайте, вот нормальный вариант: давайте в состав Беларуси включим Россию». Ну, а чего? А вы думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться? Медведь огромный, куда не включи, если что-то не так, выйдут в любой момент. Из такого союза советского вышли, так чего тут бояться. Ну и некоторые говорят: вот тут продление власти кому-то и прочее. Ну давайте на этот этапе сделаем белорусского президента президентом этой страны или союза. Если принцип равноправия, чего вы ставите всегда вопрос: вот Беларусь куда-то вставить, руководить союзом будут только россияне и так далее. Давайте соблюдать принцип равноправия. Когда уже начинают слишком наседать, я в шутку об этом говорю .

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Президент Беларуси рассказал о Союзном государстве и общей валюте.
 
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