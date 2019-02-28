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10 случаев хронических профзаболеваний зарегистрировано в Могилевской области в 2018 году

01.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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10 случаев хронических профзаболеваний зарегистрировано в Могилевской области в 2018 годуОколо трети работающих промышленных предприятий и организаций Могилевской области заняты во вредных условиях труда. Следствием работы во вредных условиях труда, неприменения средств индивидуальной защиты, является развитие и регистрация профессиональных заболеваний. В 2018 году в Могилевской области зарегистрировано 10 случаев хронических профессиональных заболеваний на пяти предприятиях.

— 5 случаев профзаболеваний выявлено на «Белшине», 2 случая — на «Бобруйском машиностроительном заводе»  и по одному — в филиале БелАЗа «Могилевский автозавод им.Кирова», ЧТУП «АрвиСтоун» (Бобруйск), в «Могилевском областном противотуберкулезном диспансере».  Индекс (показатель) профессиональной заболеваемости составил по Могилевской области – 0,26 на 10 тысяч работающих, — отмечает заведующий отделением гигиены труда Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Гоцкий.-  Наиболее неблагополучными по состоянию профзаболеваемости отраслями в нашем регионе считаются нефтехимическая промышленность и машиностроение

В структуре профзаболеваемости преобладают заболевания вызванные воздействием физических факторов производственной среды (шум, вибрация), такие как нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь. Воздействием промышленных аэрозолей и пыли – силикозы, пневмокониоз, хроническая обструктивная болезнь легких, хронический профессиональный бронхит.

— Профилактика профзаболеваний должна реализовываться как предприятиями, так и индивидуально каждым работником, — продолжает собеседник. —  В том числе санитарно-технические и технологические мероприятия, направленные на снижение действия вредных факторов, эффективная работа систем вентиляции, внедрение современных технологий и пр. Важно использование средств индивидуальной защиты, проведение обязательных медосмотров, ведение здорового образа жизни.

 
 
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Около трети работающих промышленных предприятий и организаций Могилевской области заняты во вредных условиях труда. Следствием работы во вредных условиях труда,
 
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