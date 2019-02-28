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Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена

01.03.2019 13:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена
БЕЛТА


Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя разные методы, для чего нужно совершенствовать информационную безопасность.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", -...
 
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