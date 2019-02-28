|
Концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена
01.03.2019 13:17 — Разное | Аргументы и факты
Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", - сказал Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя разные методы, для чего нужно совершенствовать информационную безопасность.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства отметил, что в мире идет информационная война. "Дай бог, чтобы она не переросла в горячую, чтобы не была предвестником опасных столкновений", -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)