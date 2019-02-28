Лукашенко: у Путина и огромной России нет намерений поглотить Беларусь

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать или включить в состав России, я ни разу не слышал, даже настроения такого не было. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь», - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что за время, прошедшее после развала Советского Союза, выросло поколение, привыкшее жить в независимом государстве. «Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против, - сказал Александр Лукашенко. - Не потому, что у нас общество настроено против России. Выросло новое поколение, да и старое поняло, что мы можем жить и сотрудничать совершенно в другой форме, как родные, близкие. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого?»

Глава государства высказал уверенность в том, что россияне в свою очередь абсолютно не боятся любых интеграционных структур и «готовы хоть завтра к объединению». «Я в шутку говорю, вот давайте в состав Беларуси включим Россию. Думаете, что, если бы мы серьезно поставили этот вопрос, россияне были бы против? Нет. А чего им бояться?» - отметил Александр Лукашенко. Он добавил, что российская сторона, к сожалению, не всегда готова следовать принципу равноправия в построении союзнических отношений.

Например, при обсуждении совместной валюты Союзного государства Россия, очевидно, подразумевает свои рубли, на что президент Беларуси с долей иронии отвечает: «Сегодня нам предлагают совместную валюту - мы «за». Конечно, это будет рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Только вопрос же не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет». При этом важно достичь согласия в вопросе размещения эмиссионного центра, и Беларусь готова обсуждать разные варианты.

Президент Беларуси считает необходимым прежде всего наладить более эффективную работу двух стран в рамках Союзного государства. Однако ни в коем случае нельзя «пережимать» ситуацию, делать шаги, которые будут во вред. Поэтому во время встреч на высшем уровне Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили возможные пути решения проблемных вопросов белорусско-российских отношений.

Президент Беларуси напомнил, что в Союзном государстве созданы органы управления - Высший госсовет союзного государства, союзный Совмин, парламент - и решение многих проблем находится в их компетенции. «Существуют определенные органы, которые обладают большими полномочиями для решения вопросов. Давай вопросы, которые сегодня вопиют, волнуют людей, решать на Высшем госсовете», - сказал глава государства, добавив, что делать это надо шаг за шагом, вдумчиво, без спешки.

«Если мы не снимем проблемы белорусско-российских отношений, которые сегодня ребром стоят, мы о каких-то глобальных целях, об объединении говорить даже не должны. Элементарное надо решить. Пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем», - отметил Александр Лукашенко. Президент констатировал, что зачастую решения, принятые даже на уровне президентов Беларуси и России, не исполняются. Происходит это не по вине Беларуси. В соответствии с договоренностями Беларусь создала рабочую группу для решения проблемных вопросов, которая готова приступить к работе. Однако аналогичная группа с российской стороны еще к работе не готова. «Пока в этом ключе работы нет, она не продвигается. Но это не катастрофично для белорусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей и широкий и длинный, мы можем спокойно решать наши проблемы», - сказал президент.