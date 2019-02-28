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Александр Лукашенко: в Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи

01.03.2019 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
«Мы очень много сделали, чтобы человек мог шевелиться, зарабатывать для себя и своей семьи, — сказал Александр Лукашенко. — Мы создали все условия, начиная от мелкого предпринимательства до IT».
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Александр Лукашенко: «Большой разговор» станет основой подготовки Послания Президента народу и парламенту
«Большой разговор» станет основой подготовки ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства отметил огромную важность сегодняшнего разговора, в котором участвуют все — народ, власть, представители белорусского, международного медийного сообщества, эксперты в самых различных сферах. «Все, что сегодня прозвучит в этом зале, станет основой для подготовки важного для страны события — ежегодного Послания Президента народу и парламенту. Нам предстоит дать объективную оценку в отношении самых обсуждаемых тем, которые особенно волнуют людей и общество. А значит, требуют разъяснений и открытого обсуждения, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Поэтому мы встречаемся в прямом эфире, чтобы честно и откровенно высказаться, чтобы потом поменьше было жалоб от отдельных участников, что якобы что-то там купировали, что-то вырезали. А по отдельным вопросам нам надо восполнить недостаток достоверной информации, поток которой ежедневно обрушивается на каждого из нас».
Наряду с этим Президент заявил, что «если в подобном разговоре наше сообщество, эксперты, журналисты, просто продвинутые, заслуженные люди будут нуждаться, я всегда готов к подобному разговору». «Конечно, без перебора, потому что я могу превратиться в какого-то лектора. Хотя должен сказать, что это иногда полезно для того, чтобы наши люди знали и понимали ту политику, которую проводит, по-народному говоря, власть», — заметил глава государства.
 
 
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В Беларуси очень много сделано, чтобы человек мог зарабатывать для себя и семьи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
 
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