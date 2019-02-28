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Безопасности много не бывает

01.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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С целью обучения подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности в Республике проводится фестиваль МЧС "Безопасное детство" в котором участвуют коллективы дошкольных учреждений образования и сегодня после проведения районного этапа.

ГУО «Ясли- сад №1 г. Дзержинска» представил Дзержинский район на областном этапе.

Комиссия в составе заместителя начальника центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС Сергея Ященко и методиста учебно-методического отдела дошкольного образования ГУО «Минский областной институт развития образования» Виктория Сабурова.

Педагогический коллектив и воспитанники учреждения продемонстрировали гостям все имеющиеся разработки по заявленным номинациям и даже больше.

Красочное граффити на фасаде детского сада и площадке, бегущая строка, напоминающая родителям о безопасности и о важных телефонах службы спасения, квест-игра по станциям и комнату безопасности.

Все это впечатлило гостей и даже им самим захотелось поучаствовать и пройти дистанцию безопасности. По ходу игры гости смогли познакомиться с учреждением, группами, а самое главное – с воспитанниками. Ребята показали свои знания в области пожарной безопасности, а также свои творческие работы.

Важным аспектом такого рода мероприятий является то, что в процесс подготовки и создания данной работы включаются родители, которым не безразлично образование и развитие своих детей, а педагоги тем самым могут повысить свой профессиональной уровень.






 
Теги: знакомства
 
 
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С целью обучения подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности в Республике проводится фестиваль МЧС "Безопасное детство" в...
 
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