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Волейбольная команда райисполкома — обладатель Кубка района
01.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Начало финального поединка с Белтелекомом для победителя сложилось неудачно. Первую партию команда райисполкома проиграла 20:25, уступала до середины второй, но сумела вырвать победу в концовке (25:23). А дальше игра проходила под диктовку «райисполкомовцев». Общий итог 3:1.
Состав команды обладательницы Кубка района: Руслан Беляков, Игорь Грудина, Александр Ивендиков, Анатолий Кравченко, Михаил Кравченко, Дмитрий Лутченков, Евгений Николаенко.
Поздравляем!
Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ
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Начало финального поединка с Белтелекомом для победителя сложилось неудачно. Первую партию команда райисполкома проиграла 20:25, уступала до середины второй, но...
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