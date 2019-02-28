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Лукашенко: Судьба Беларуси и России – жить вместе

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» сосредоточил внимание на строительстве Союзного государства, передает «МИР 24». 

«Обратились к вопросу Союзного государства. Я это приветствую. Потому что я был одним из инициаторов, может быть, как меня в России называют, главным инициатором нашего союза с Россией. Я всегда говорил, что судьба наша такая – жить вместе», – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, и у Беларуси, и у России есть недостатки, но «братьев не выбирают».

«Это жизнь, к этому надо спокойно относиться. Но – мы должны быть вместе. Я смотрю на тех, кто нас окружает, какую они политику проводят. Она одинаковая по отношению к России и Беларуси. Формы только разные. Поэтому нам необходимо быть вместе», – подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что под общность двух народов была подведена мощная экономическая база.

«Мы родные. Но под это весь экономический базис был подведен. Наша экономика была финишным высокотехнологичным производством, и мы перелопачивали непомерно огромное количество ресурсов, комплектующих и прочего из Российской Федерации прежде всего», – отметил он. 

На примере белорусских нефтеперерабатывающих заводов глава государства показал, в стране удалось сохранить рабочие места, обеспечить людей заработной платой и возможностью содержать свои семьи.

«Многие факторы меня подтолкнули к тому, чтобы мы имели тесные союзнические отношения с нашей братской Россией», – подчеркнул Лукашенко.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени.



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Президент Беларуси в ходе «Большого разговора» сосредоточил внимание на строительстве Союзного государства
 
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