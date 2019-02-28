Лукашенко: Решение по срокам проведения выборов будет принято в марте-апреле

Решение по срокам проведения парламентских и президентских выборов в Беларуси будет принято в марте или апреле. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает «МИР 24».

«Я вам клянусь: даже если ситуация будет тяжелейшая, я никогда не буду манипулировать общественным мнением, чтобы подбирать какой-то момент и пропихнуть себя во власть», – указал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что избирательные кампании будут проведены в ближайшие два года. При этом, по словам президента Беларуси, эти важные политические события станут экзаменом не только для него.

«Все будем сдавать экзамен и перед народом отчитываться», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что у него есть основания быть уверенным, что власть выдержит этот экзамен достойно.

«Главное нам по-деловому провести эти кампании. Достойно давайте проведем. Обещаю, что все будет честно и конкурентно. Но если буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая есть, я отвечу», – пообещал глава республики.

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