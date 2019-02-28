В Минске объявили работу мечты для пенсионеров

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Проект помогает тем, кому из-за возрастной дискриминации часто отказывают в трудоустройстве. На первом этапе студентам пенсионного возраста будут преподавать профильные предметы, а заодно основы косметологии, здорового питания, стиля и имиджа.

Набор на учебный курс продлится до 20 марта. Пройти конкурсный отбор могут все возрастные жители Минска, независимо от пола и ранее полученной профессии. Что важно, для работы консультантом иметь фармацевтическое образование не требуется.