Большой разговор с Александром Лукашенко. Главное

Президент Беларуси Александр Лукашенко общается с журналистами и экспертами в особом формате. Свое мнение в ходе встречи могут выразить и простые граждане. Это уже вторая подобная встреча: в формате диалога белорусский лидер также общался с прессой и экспертами в 2017 году. Тогда разговор с президентом длился почти 7,5 часов.

В ходе встречи Александр Лукашенко затронул важные социально-политические темы и подробно ответил на вопросы о взаимоотношениях Беларуси с Россией. Президент заявил, что является одним из главным инициаторов союза с Российской Федерацией, и подчеркнул, что двум братским странам суждено «жить вместе».

«Даже если наш старший брат не очень такой-сякой – братьев ведь не выбирают. И у нас море недостатков. Мы тоже не всегда пушистые и беленькие. Это жизнь, к этому надо спокойно относиться, но мы должны быть вместе», – сказал глава республики.

Кроме того, Лукашенко призвал не обвинять белорусов в нахлебничестве. Он напомнил, что Беларусь всегда поставляет России свои самые лучшие продукты, как это было и в Советском Союзе.

Наконец, президент отметил важность сотрудничества двух государств в деле сохранения славянского мира. Он подчеркнул, что ближе друга, чем Россия, у Беларуси нет, поэтому беречь дружественные отношения – «это святое».

«Мы остались вдвоем. Имейте в виду: мы с вами отвечаем за славянский мир, за славянскую цивилизацию. И если мы загубим это, нашим детям будет очень тяжело», – заявил лидер страны.