Лукашенко об экзаменах для власти: Сдадим даже в самых сложных условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о готовности власти сдать экзамены в ближайшие два года, то есть провести выборы парламента и президента, заявил, что не сомневается в успехе, передает телеканал «МИР 24».

«Сдадим или не сдадим экзамены – по результатам посмотрим. На сегодняшний день я уверен, что сдадим. Не буду рассказывать почему, как и т. д. Да и вы уверены, что и президент, и власть выдержат эти экзамены. Только знаете, нам главное по-деловому провести эти кампании и не окунуться в какую-то драчку, где пострадают люди, пострадают страна, и это аукнется на наших детях», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко пообещал, что не станет использовать современные технологии для повышения своего или чьего-то другого рейтинга, что все будет честно и конкурентно.

«Но если мы будем видеть – не мы, я буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая сегодня есть, мало-мальская стабильность, я отвечу. Извините за откровенность. Поэтому сдадим мы экзамен, даже в самых сложных условиях» – пригрозил он.

По срокам выборов президент пообещал решение в ближайшее время, в марте-апреле , сейчас пока эта тема ни с кем даже не обсуждалась.

При этом Лукашенко попрекнул оппозиционные СМИ, которые намекают на возможность досрочных выборов . По его словам, даже в случае тяжелейшей ситуации никто на такое манипулирование мнением народа не пойдет.

«Я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть. Мне это не нужно, я уже власти наелся», – напомнил глава государства.

Также он напомнил чиновникам, что экзамены – не только для президента и парламента, но и для них, потому что именно от них зависит результат выборов.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.