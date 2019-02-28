ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко об экзаменах для власти: Сдадим даже в самых сложных условиях

01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о готовности власти сдать экзамены в ближайшие два года, то есть провести выборы парламента и президента, заявил, что не сомневается в успехе, передает телеканал «МИР 24».

«Сдадим или не сдадим экзамены – по результатам посмотрим. На сегодняшний день я уверен, что сдадим. Не буду рассказывать почему, как и т. д. Да и вы уверены, что и президент, и власть выдержат эти экзамены. Только знаете, нам главное по-деловому провести эти кампании и не окунуться в какую-то драчку, где пострадают люди, пострадают страна, и это аукнется на наших детях», – подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко пообещал, что не станет использовать современные технологии для повышения своего или чьего-то другого рейтинга, что все будет честно и конкурентно.

«Но если мы будем видеть – не мы, я буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая сегодня есть, мало-мальская стабильность, я отвечу. Извините за откровенность. Поэтому сдадим мы экзамен, даже в самых сложных условиях» – пригрозил он.

По срокам выборов президент пообещал решение в ближайшее время, в марте-апреле, сейчас пока эта тема ни с кем даже не обсуждалась.

При этом Лукашенко попрекнул оппозиционные СМИ, которые намекают на возможность досрочных выборов. По его словам, даже в случае тяжелейшей ситуации никто на такое манипулирование мнением народа не пойдет.

«Я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть. Мне это не нужно, я уже власти наелся», – напомнил глава государства.

Также он напомнил чиновникам, что экзамены – не только для президента и парламента, но и для них, потому что именно от них зависит результат выборов.

Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное, подчеркнул глава государства, провести выборы достойно, не свалиться в «драчку», где пострадают люди и в целом страна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рожденный для красоты. История легендарного кутюрье Карла Лагерфельда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика