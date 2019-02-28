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Лукашенко об экзаменах для власти: Сдадим даже в самых сложных условиях
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о готовности власти сдать экзамены в ближайшие два года, то есть провести выборы парламента и президента, заявил, что не сомневается в успехе, передает телеканал «МИР 24».
«Сдадим или не сдадим экзамены – по результатам посмотрим. На сегодняшний день я уверен, что сдадим. Не буду рассказывать почему, как и т. д. Да и вы уверены, что и президент, и власть выдержат эти экзамены. Только знаете, нам главное по-деловому провести эти кампании и не окунуться в какую-то драчку, где пострадают люди, пострадают страна, и это аукнется на наших детях», – подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко пообещал, что не станет использовать современные технологии для повышения своего или чьего-то другого рейтинга, что все будет честно и конкурентно.
«Но если мы будем видеть – не мы, я буду видеть, что кто-то из политиков сделает ставку на разрушение страны и стабильности, которая сегодня есть, мало-мальская стабильность, я отвечу. Извините за откровенность. Поэтому сдадим мы экзамен, даже в самых сложных условиях» – пригрозил он.
По срокам выборов президент пообещал решение в ближайшее время, в
При этом Лукашенко попрекнул оппозиционные СМИ, которые намекают на возможность
«Я никогда не буду манипулировать общественным мнением и выбирать какое-то время, чтобы подобрать момент и пропихнуть себя во власть. Мне это не нужно, я уже власти наелся», – напомнил глава государства.
Также он напомнил чиновникам, что экзамены – не только для президента и парламента, но и для них, потому что именно от них зависит результат выборов.
Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24», начало в 10:30 мск.
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Главное, подчеркнул глава государства, провести выборы достойно, не свалиться в «драчку», где пострадают люди и в целом страна.
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