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Тренеры БАТЭ и брестского «Динамо» дают пресс-конференции перед битвой за Суперкубок Беларуси. Видеотрансляция
На стадионе ФК «Минск» проходит пресс-конференция главных тренеров БАТЭ Алексея Баги и брестского «Динамо» Марцела Лички. Эти команды 2 марта сразятся за Суперкубок Беларуси.
Предлагаем посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции:
Матч-открытие футбольного сезона в четвертый раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».
В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех розыгрышах и уже семь раз завоёвывали Суперкубок Беларуси. Брестчане, как победители Кубка Беларуси сезона 2017/2018, второй раз в своей истории поспорят за трофей. Отметим, что «Динамо» является действующим обладателем Суперкубка.
Стартовый свисток прозвучит в 15.00.
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Тренеры БАТЭ и брестского «Динамо» дают пресс-конференции перед битвой за Суперкубок Беларуси. Видеотрансляция
На стадионе ФК «Минск» проходит пресс-конференция главных тренеров БАТЭ Алексея Баги и брестского «Динамо» Марцела Лички. Эти команды 2 марта сразятся за...
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