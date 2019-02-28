Тренеры БАТЭ и брестского «Динамо» дают пресс-конференции перед битвой за Суперкубок Беларуси. Видеотрансляция

На стадионе ФК «Минск» проходит пресс-конференция главных тренеров БАТЭ Алексея Баги и брестского «Динамо» Марцела Лички. Эти команды 2 марта сразятся за Суперкубок Беларуси.

Предлагаем посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции:

Матч-открытие футбольного сезона в четвертый раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех розыгрышах и уже семь раз завоёвывали Суперкубок Беларуси. Брестчане, как победители Кубка Беларуси сезона 2017/2018, второй раз в своей истории поспорят за трофей. Отметим, что «Динамо» является действующим обладателем Суперкубка.

Стартовый свисток прозвучит в 15.00.