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Тренеры БАТЭ и брестского «Динамо» дают пресс-конференции перед битвой за Суперкубок Беларуси. Видеотрансляция

01.03.2019 13:40 — Разное | Tut.by  
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На стадионе ФК «Минск» проходит пресс-конференция главных тренеров БАТЭ Алексея Баги и брестского «Динамо» Марцела Лички. Эти команды 2 марта сразятся за Суперкубок Беларуси.

Предлагаем посмотреть видеотрансляцию пресс-конференции:

Матч-открытие футбольного сезона в четвертый раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей. До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».

В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех розыгрышах и уже семь раз завоёвывали Суперкубок Беларуси. Брестчане, как победители Кубка Беларуси сезона 2017/2018, второй раз в своей истории поспорят за трофей. Отметим, что «Динамо» является действующим обладателем Суперкубка.

Стартовый свисток прозвучит в 15.00.

 
Теги: Минск
 
 
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На стадионе ФК «Минск» проходит пресс-конференция главных тренеров БАТЭ Алексея Баги и брестского «Динамо» Марцела Лички. Эти команды 2 марта сразятся за...
 
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