Беларуский журналист Николай Ходасевич ушел из Белтелерадиокомпании. Об этом он сообщил на своём Youtube-канале.





Ходасевич работал в БТРК с 2008 года. Он был ведущим авторской программы «Время футбола». А недавно ругнулся матом в прямом эфире БТ, о чем мы писали , но связаны ли это с его уходом – никто не знает.



В своём обращении он связал прекращение сотрудничества с желанием что-то менять. «Я не говорю, что это время было ужасным. Оно было прекрасным. Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, в конце концов, комментарии, от которых вы плевались, – их тоже добавим сюда. Но надо что-то менять. Я ухожу», – подчеркнул он.



Однако Ходасевич заверил, что теперь у него будет больше свободного времени – например, для ведения канала на Youtube. Журналист сказал, что обязательно продолжит «без купюр» говорить о футболе – и, возможно, даже чаше, чем прежде: два-три раза в неделю вместо одного.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Говорить без купюр». Беларуский журналист Ходасевич ушел с БТ Беларуский журналист Николай Ходасевич ушел из Белтелерадиокомпании. Об этом он сообщил на своём Youtube-канале. Ходасевич работал в БТРК с 2008 года. Он был ведущим...