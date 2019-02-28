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Суд оставил в силе приговор футбольному фанату из России, который в Минске сбил ребенка

01.03.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Минский городской суд отклонил апелляцию 22-летнего Кирилла Ляховского, который был приговорен судом Советского района к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за наезд на ребенка, который выбежал на дорогу на запрещающий сигнал светофора.


Напомним, авария произошла в Минске 11 августа 2018 года, около 16.00. 22-летний Кирилл Ляховский ехал на Chevrolet Orlando по улице Якуба Коласа. Водитель совершил наезд на трехлетнего мальчика, который перебегал дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Через неделю он был выписан из больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водитель был помещен под стражу.

Следствие установило, что водитель мог и должен был своевременно обнаружить ребенка и принять меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки транспортного средства.

Еще в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил моральный и материальный вред родителям, а также компенсировал траты на лечение ребенка.

Родители ребенка дважды писали ходатайство следователю, в котором просили изменить Ляховскому меру пресечения, сообщали, что претензий к нему не имеют. К тому же мать малыша не снимала с себя некоторой доли вины: из-за ее невнимательности ребенок выбежал на проезжую часть.

«У родных сбитого ребенка претензий нет». Почему футбольный болельщик из России после ДТП остается в СИЗО

Мера пресечения водителю в ходе следствия была изменена на залог. До суда обвиняемый находился в Минске и жил на съемной квартире.

Суд Советского района Минска признал петербуржца виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения. Согласно ч. 2 ст. 317 УК Беларуси, он был приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.


Фотография со следственного эксперимента

Обвиняемый подал апелляцию в Минский городской суд. До момента ее рассмотрения парень находился в СИЗО. Сегодня, 1 марта, по ней было принято решение — вынесенный приговор оставить в силе.

— Очень суровая мера наказания, не понимаю за что. Почему не арест, не штраф или все вместе? Он ничего ужасного не сделал, чтоб такое наказание заслужить, неужели мало полугода этого ужаса в СИЗО, — говорит AUTO.TUT.BY сестра Кирилла, Александра. — Сегодня брата не приводили в суд, мы тоже не приезжали. Я просила сотрудников консульства присутствовать, но они не пришли, а мне сказали, что обычно в Беларуси ничего на апелляции не меняют. Поэтому в суде был только наш адвокат.

Скорее всего, опротестовывать приговор в высшей судебной инстанции россиянин и его родственники не будут — «если честно, мы уже устали бороться, как о стену бьемся».

— Как мне объяснили, пока эта апелляция будет рассматриваться — он уже выйдет. Знаю, что у него палец на ноге гноится, а еще там у него диагностировали гастрит…

Через две недели парня переведут в место отбытия наказания. Из-за всего произошедшего желания посещать Беларусь у семьи Кирилла больше нет.

— Это была их первая поездка сюда, чтобы страну посмотреть. А вот чем закончилось…

 
Теги: Минск
 
 
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Скорее всего, опротестовывать приговор в высшей судебной инстанции обвиняемый и его родственники не будут - «если честно, мы уже устали бороться, как об стену...
 
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