От выборов до единой с Россией валюты: о чем СМИ спросили Лукашенко за три часа

Беларусь и Россия вместе ответственны за будущее славянского мира. Это одна из главных мыслей, которая прозвучала в ходе «Большого разговора» Александра Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.

В формате «Большого разговора» президент Александр Лукашенко встречается с представителями СМИ уже второй раз. Это не пресс-конференция, а настоящий живой диалог, без закрытых тем. Таково требование белорусского лидера.

Для общения было приглашено около 200 человек. Среди них – белорусские и зарубежные журналисты, блогеры, политологи, экономисты. Первым в диалог вступил журналист московской радиостанции, который начал разговор с отношений Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, две страны должны, прежде всего, наладить более эффективную работу в рамках Союзного государства.

«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это. Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

Беларусь и Россия связаны не только общей историей, но и тесными экономическими связями. Следующая ступень интеграции – это введение общей валюты .

«Сегодня нам предлагают валюту. Президент Путин мне риторически говорит: «Конечно, это будет рубль?». Я говорю: «Конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».

По словам белорусского лидера, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является эмиссионный центр.

«Главное – эмиссионный центр. Путин мне говорит: «Он будет в Минске?» Я говорю: «Нет, в Смоленске». Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город – Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет», – отметил Лукашенко.

Задать вопрос президенту мог любой интернет-пользователь. Главное информационное агентство собрало онлайн более двух тысяч сообщений. Основные темы, которые интересуют народ, – это зарплаты, пенсии, строительство жилья. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство делает все возможное для достойной жизни белорусов.

«Мы же бульбаши. Море услуг. Надо шевелиться . Чтобы у белоруса предпринимательская жилка просыпалась. Все мы сделали, вплоть до IT. Свобода. Трудно найти такую страну, которая предоставила бы столько свобод для бизнеса. 50% на 50%. Отвечаю я, а остальное вы. Соцконтракт заключим», – предложил президент.

Информационная безопасность, развитие новых медиа, расширение возможностей для использования материнского капитала, парламентские и президентские выборы… Все это темы, которые Александр Лукашенко обсудил сегодня с журналистами и экспертами. Этот «Большой разговор» станет основой для подготовки ежегодного послания президента народу и Национальному собранию.