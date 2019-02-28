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От выборов до единой с Россией валюты: о чем СМИ спросили Лукашенко за три часа
01.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия вместе ответственны за будущее славянского мира. Это одна из главных мыслей, которая прозвучала в ходе «Большого разговора» Александра Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Адашкин.
В формате «Большого разговора» президент Александр Лукашенко встречается с представителями СМИ уже второй раз. Это не пресс-конференция, а настоящий живой диалог, без закрытых тем. Таково требование белорусского лидера.
Для общения было приглашено около 200 человек. Среди них – белорусские и зарубежные журналисты, блогеры, политологи, экономисты. Первым в диалог вступил журналист московской радиостанции, который начал разговор с отношений Беларуси и России. Как подчеркнул Александр Лукашенко, две страны должны, прежде всего, наладить более эффективную работу в рамках Союзного государства.
«Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было. Я бы почувствовал это. Честно говорю: нет никаких намерений у большой страны поглотить Беларусь», – сказал Лукашенко.
Он также отметил, что сейчас белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».
Беларусь и Россия связаны не только общей историей, но и тесными экономическими связями. Следующая ступень интеграции – это
«Сегодня нам предлагают валюту. Президент Путин мне риторически говорит: «Конечно, это будет рубль?». Я говорю: «Конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский и не белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора».
По словам белорусского лидера, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является эмиссионный центр.
Задать вопрос президенту мог любой интернет-пользователь. Главное информационное агентство собрало онлайн более двух тысяч сообщений. Основные темы, которые интересуют народ, – это зарплаты, пенсии, строительство жилья. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство делает все возможное для достойной жизни белорусов.
«Мы же бульбаши. Море услуг.
Информационная безопасность, развитие новых медиа, расширение возможностей для использования материнского капитала, парламентские и президентские выборы… Все это темы, которые Александр Лукашенко обсудил сегодня с журналистами и экспертами. Этот «Большой разговор» станет основой для подготовки ежегодного послания президента народу и Национальному собранию.
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Президент Беларуси в пятницу проводит живой диалог без закрытых тем с прессой и экспертами и уже успел ответить на ряд вопросов, которые беспокоят граждан страны.
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