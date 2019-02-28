Лукашенко: Президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко сможет переизбраться на новый срок, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами и экспертами.

«Просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», – заявил Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

При этом белорусский лидер не исключил, что соперником Порошенко по второму туру может стать шоумен Владимир Зеленский.

Напомним, очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. В течение последних месяцев лидером гонки была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Однако, согласно последним соцопросам, наибольшие симпатии украинцев переместились на сторону Зеленского. За Порошенко при этом готов проголосовать каждый пятый избиратель.



Прямую трансляцию «Большого разговора» с Александром Лукашенко смотрите сегодня на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в 10:30 по московскому времени, а также на сайте mir24.tv.