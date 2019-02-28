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Закончили в 1/16. Итоги выступления БАТЭ в еврокубках

01.03.2019 14:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Закончили в 1/16. Итоги выступления БАТЭ в еврокубках
ФК БАТЭ

Покидаем Лигу Европы

В ответной игре борисовчанам достаточно было сыграть вничью, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Это стало возможным благодаря сенсационной победе «желто-синих» над «Арсеналом» со счетом 1:0, одержанной на домашнем поле. Однако наши в итоге уступили - 0:3 (1:3 по итогам двух матчей).

- Для нас матч получился тяжелым. Очень хорошую игру, достойную выхода в следующий раунд, продемонстрировал «Арсенал». Несмотря на все трудности, для нас эта встреча стала хорошей школой, пожалуй, даже университетом, - прокомментировал результат главный тренер БАТЭ Алексей БАГА, его слова приводит сайт клуба.

По словам тренера, хотя команда и проиграла, она покидает «Эмирейтс» (стадион в Лондоне. - Прим.) с высоко поднятой головой.

- Наша команда получила отличную закалку. Полученные знания берем с собой. Уверен, покидаем Лондон более сильными и опытными. Ну а дальше по сетке турнира идут действительно более сильная команда и ее великий тренер, который не понаслышке знает, что это такое - главный приз Лиги Европы, - продолжает тренер.

- Конечно, мы мечтали выступить удачнее, создать сопернику крупные проблемы. Однако в таких матчах очень нужно везение, - в свою очередь заметил нападающий БАТЭ Неманья МИЛИЧ. - К сожалению, мы быстро пропустили в результате автогола, а вскоре чуть не забил Стас Драгун. Восстанови мы равновесие, возможно, события развивались бы по-иному. Хотя что сейчас о том рассуждать... В любом случае стоит порадоваться факту прохода БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы, полученному опыту противостояния гранду английского футбола.

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Цена гола

БАТЭ стартовал со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Через групповой турнир Лиги Европы команда пробилась в плей-офф.

Последний матч борисовчан в Лондоне можно сравнить с тем, как они играли в декабре 2017 года против того же «Арсенала». Команда разгромно уступила со счетом 0:6. Хозяева поля имели колоссальное преимущество, и это несмотря на то что «канониры» играли не лучшим составом. БАТЭ «сделали» резервисты.

В нынешнем матче против БАТЭ вышла элита «Арсенала». Рыночная стоимость одного лишь Месута Озила составляет около €35 миллионов.

Это в три раза больше рыночной стоимости всех игроков борисовского клуба, по данным немецкого спортивного ресурса transfermarkt.de. Для сравнения: за всех игроков «Арсенала» «дают» €616 млн. В пересчете на голы получается: одно взятие ворот борисовчанами «стоило» €11 млн, лондонцами - €205 млн.

И без цифр очевидно - в начале 2019 года мы увидели совсем другой БАТЭ, нежели год назад. Команда прогрессирует и вызывает уважение, в том числе у соперника. О БАТЭ написали ведущие британские СМИ: The Times, The Guardian, Independent, The Telegraph, Mirror, The Sun.

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Не первая сенсация

«Желто-синие» в своей истории не раз забирали очки у грандов. Так, в сезоне 2008-2009 годов борисовчане дважды сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2 и 0:0) и один раз - вничью с «Зенитом» (1:1) в Лиге Чемпионов. В 2011 году в ЛЧ борисовчане разошлись миром с «Миланом» (1:1), год спустя со счетом 3:1 обыграли «Баварию», а в 2015 году - «Рому» (3:2).

Фото: uefa.com

 
 
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Несмотря на поражение, противостояние с лондонским клубом войдет в историю белорусского футбола. Наша команда «зацепила» «канониров» и заставила написать о себе...
 
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